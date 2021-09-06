Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт получил травму в расположении молодежной сборной Англии

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» и молодежной сборной Англии Харви Эллиотт получил травму во время сборов национальной команды, сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

По информации источника, 18-летний хавбек имеет небольшие мышечные проблемы. Отмечается, что его возвращение в клуб является мерой предосторожности. Вполне вероятно, что футболист сможет вернуться в строй перед матчем четвертого тура чемпионата Англии с «Лидсом», который запланирован на 12 сентября.

В нынешнем сезоне Эллиотт принял участие в трех встречах «Ливерпуля» в АПЛ, не отличившись результативными действиями. На данный момент подопечные Юргена Клоппа занимают пятое место в турнирной таблице, набрав семь очков.