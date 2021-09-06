Гризманн уйдет из «Барселоны» бесплатно, если сыграет меньше 50 процентов матчей за «Атлетико»

Стали известны подробности перехода нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико», сообщает Marca.

30-летний нападающий перешел в мадридский клуб в аренду. Это соглашение может быть продлено еще на год.

Если Гризманн сыграет хотя бы 50 процентов игр «Атлетико» в 2022/23 году, «матрасники» смогут выкупить его за 40 миллионов евро. Это максимальная сумма, которую «Барса» может получить от «Атлетико» за Гризманна, она включает все бонусы, которые были прописаны в соглашении между клубами.

Если Антуан играет менее 50% своих игр за «Атлетико», он перейдет в мадридский клуб бесплатно.