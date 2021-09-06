«Уфа» была готова продать Беленова в «Зенит», но петербургский клуб решил подписать Крицюка

Голкипер «Уфы» Александр Беленов мог стать игроком «Зенита» летом этого года.

Согласно информации Sport24, петербургский клуб рассматривал кандидатуру 34-летнего россиянина в качестве усиления своей вратарской линии. Отмечается, что руководство уфимцев было не против продажи игрока, однако сине-бело-голубые приняли решение сосредоточиться на покупке Станислава Крицюка у португальского «Жил Висенте».

Напомним, Беленов выступает за «Уфу» с февраля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, пропустил 151 гол и 50 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.