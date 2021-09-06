Агент полузащитника «Ростова» Глебова рассказал о ситуации с трансфером игрока в «Спартак»

Агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова прокомментировал информацию его клиента в московский «Спартак».

«С моей стороны приложены все усилия для того, чтобы Данил Глебов играл в футбол и ни о чем не думал. У него контракт с «Ростовом». Продавать Глебова или нет — решать клубу. На сколько процентов оцениваю возможность перехода Глебова в «Спартак»? Не даю прогнозов», - приводит «РБ-Спорт» слова Павла Банатина.

Добавим, что позже появилась информация об угрозе срыва трансфера 21-летнего футболиста. Причиной может послужить полузащитник отмена перехода «Бенфики» Габриэла в «Ростов» на правах аренды.

Напомним, Глебов защищает цвета «Ростова» с января 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 66 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.