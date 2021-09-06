Спортивный юрист Прокопец: ФИФА никак не может повлиять на возвращение Камано в Россию

Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил текущую ситуацию с возвращением форварда «Локомотива» Франсуа Камано из Гвинеи в Россию.

Напомним, что 5 сентября вооруженные группы захватили президента Гвинеи Альфа Конде. Повстанцы объявили о закрытии границ в стране и отмене Конституции. Футболист железнодорожников находился в расположении национальной команды для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

– ФИФА никак не может повлиять на возвращение Камано в Россию. К сожалению, на эти дела они не имеют какого-либо влияния. В Афганистане они оказывала какую-то помощь по эвакуации сборных совместно с федерациями, но это «case-by-case». Прямых обязанностей у ФИФА нет, только по инициативе. Камано можно рассчитывать сейчас только на помощь клуба, дипломатические каналы и своего агента, – цитирует юриста «Чемпионат».

Добавим, что в нынешнем сезоне 25-летний Камано принял участие в семи матчах «Локомотива», не отличившись голевыми действиями. За сборную Гвинеи футболист провел 36 встреч, забив шесть голов.