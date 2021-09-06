ФИФА проанализирует отчеты по сорванному матчу Бразилия — Аргентина

Международная федерация футбола проанализирует ситуацию с матчем отбора ЧМ-2022 года между Бразилией и Аргентиной, который не был доигран.

«ФИФА сожалеет о ситуации, приведшей к отмене матча между сборными Бразилии и Аргентины и помешавшей миллионам болельщиков насладиться матчем двух сильнейших команд в мире. Первые отчеты о матче были отправлены в ФИФА. Эта информация будет проанализирована компетентными дисциплинарными органами, и решение будет принято своевременно», — говорится в заявлении FIFA.

Напомним, что через несколько минут после начала встречи на поле появились посторонние люди. Причиной послужил выход в стартовом составе сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро и Эмилиано Мартинеса, которые представляют клубы английской премьер-лиги.

Бразильские власти потребовали отстранить футболистов от матча из-за запрета на въезд в страну лицам, которые в течение последних двух недель посещали Великобританию.