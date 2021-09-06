Президент «Урала» опроверг информацию о возможном переходе в команду Сулейманова

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал появившуюся информацию в СМИ о том, что фланговый нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может в ближайшее время пополнить состав екатеринбургского клуба.

Отметим, что в нынешнем сезоне 21-летний россиянин лишь провел лишь один матч в стартовом составе «быков» в РПЛ.

– Шапи нет в «Урале», это слухи. Никаких разговоров с «Краснодаром» у нас на эту тему нет, не было и не будет, – приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, Сулейманов является воспитанником академии краснодарского клуба. В составе взрослой команды «быков» он провел 118 матчей, забил 23 гола и отдал восемь ассистов. Его контракт истекает следующим летом.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.