Головин пропустит матч сборной России с Мальтой из-за травмы

Пресс-служба РФС объявила о том, что полузащитник сборной России Александр Головин не примет участие в матче национальной команды с Мальтой в рамках отбора к ЧМ-2022.

Как сообщил старший врач национальной команды Владимир Хайтин, имеет проблемы с мышцей бедра. Игрок может пропустить около двух недель.

– После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм, – сказал Хайтин.

Напомним, что в предыдущих матчах сборной России с Хорватией (0:0) и Кипром (2:0) 25-летний Головин дважды выходил в стартовом составе команды, не отличившись результативными действиями.

Игра между Россией и Мальтой состоится 7 сентября в 21:45 мск. На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают первое место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков.