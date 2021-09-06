«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Валенсии» Солера

Центральный полузащитник «Валенсии» и сборной Испании Карлос Солер может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации Todofichajes, в услугах 24-летнего хавбека заинтересован «Ливерпуль», готовый подписать футболиста в следующее трансферное окно. Помимо «мерсисайдцев», приобрести полузащитника намерен «Тоттенхэм».

Как сообщает источник, в контракте Солера с «летучими мышами» прописан пункт о выкупе игрока за 145 миллионов евро.

Добавим, что Солер является воспитанником академии «Валенсии». Всего за клуб он провел 188 матчей, забил 26 голов и отдал 26 ассистов. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023-го.

2 сентября игрок дебютировал в составе сборной Испании в матче против Швеции (1:2) в рамках отбора к ЧМ-2022. В первой же игре он отличился забитым голом.