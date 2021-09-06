«Тоттенхэм» планирует обменять Ндомбеле на Кессье

«Милан» и «Тоттенхэм» могут совершить обмен полузащитниками в ближайшее трансферное окно, сообщает Calcio Mercato.

Как утверждает источник, лондонский клуб хочет приобрести у «россонери» Франка Кессье и готов включить в данную сделку своего футболиста – Танги Ндомбеле.

Отмечается, что итальянская команда не собирается расставаться с игроком, надеясь продлить с ним контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Однако пока стороны не могут договориться о деталях нового соглашения. В частности, 24-летний ивуариец хочет получать в клубе восемь миллионов евро в год, а руководство предложило футболисту на полтора миллиона меньше.

Напомним, Кессье выступает за «Милан» с 2019 года. В общей сложности он отыграл за клуб 184 матча, забил 30 голов и отдал 15 ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.