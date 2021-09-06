Камано включен в заявку «Локомотива» на Лигу Европы

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в нее вошли 25 футболистов.

Московский «Локомотив» определился с заявкой на Лигу Европы сезона-2021/2022.

полузащитники: Алексис Бека Бека, Наир Тикнизян, Фаустино Анджорин, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Константин Марадишвили, Гирано Керк, Кирилл Зинович, Андрей Никитин.

нападающие: Федор Смолов, Франсуа Камано, Виталий Лисакович.

Отметим, что в список игроков вошел гвинейский форвард Франсуа Камано. Напомним, что 5 сентября вооруженные группы захватили президента Гвинеи Альфа Конде. Повстанцы объявили о закрытии границ в стране и отмене Конституции.

Камано находился в расположении национальной команды для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2022, а теперь не может вернуться в Москву.

Добавим, что в первом туре группового этапа «Локомотив» сыграет на своем поле с французским «Марселем». Игра состоится 16 сентября.