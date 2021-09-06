Сане может стать игроком «Челси»

Руководство «Челси» может рассмотреть возможность приобретения флангового нападающего «Баварии» Лероя Сане.

Согласно данным The Daily Express, в подписании 25-летнего немца заинтересован личного главный тренер лондонцев Томас Тухель. Отмечается, что «синие» могут включить в сделку по переходу игрока Каллума Хадсона-Одои, Хакима Зиеша или Кристиана Пулишича.

Помимо «аристократов», немецкий футболист входит в шорт-листы «Арсенала» и «Тоттенхэма».

Сане перешел в «Баварию» летом прошлого года из «Манчестер Сити» за 45 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. Всего за мюнхенцев он отыграл 49 матчей, забил 11 голов и отдал 15 ассистов.