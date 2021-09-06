Дубль Ильина помог «Краснодару» обыграть «Рубин» в контрольном матче

Футболисты «Краснодара» одержали победу над «Рубином» (3:1) в рамках товарищеской встречи, которая прошла на клубной базе казанской команды.
В составе «быков» голы забили форварды Владимир Ильин, отличившийся дублем на 74-й и 76-й минутах, а также Джон Кордоба (1). Соперник ответил результативным ударом полузащитника Солтмурада Бакаева (67).
Напомним, после шести туров РПЛ «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. На счету «Краснодара» девять очков и шестая строчка.
Товарищеский матч
«Рубин» – «Краснодар» – 1:3 (0:1)