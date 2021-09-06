Джанлуиджи Буффон: Не вижу ничего нелогичного в том, что Роналду покинул «Ювентус»

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон оценил переход нападающего Криштиану Роналду из туринского клуба в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что 36-летний португалец вернулся в стан «красных дьяволов» 31 августа. Сумма его трансфера составила 15 миллионов евро. Игрок подписал с командой двухлетний контракт.

– На протяжении трех последних лет Роналду демонстрировал высокий уровень игры и забил много голов. В целом, я не вижу ничего нелогичного в его уходе из «Ювентуса», ведь он много думал об этом. В данный момент туринский клуб пребывает в переходном периоде. Трудно сказать с чем это связано, то ли из-за смены поколений, то ли из-за нового костяка команды, – приводит слова Буффона портал Goal.

Добавим, что Роналду защищал цвета «Ювентуса» с июля 2018 года. За «бьянконери» он провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 ассиста. Вместе с командой форвард стал двукратным чемпионом Италии.