Влашич будет выступать в «Вест Хэме» под 11-м номером, Крал – под 33-м

Стали известны игровые номера полузащитников Николы Влашича и Алекса Крала в «Вест Хэме».

По информации пресс-службы лондонского клуба, хорватский игрок выбрал 11-й номер, а чешский хавбек будет защищать цвета «молотобойцев» в футболке с номером 33.

Напомним, Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА прошедшим летом за 30 миллионов евро, подписав с командой пятилетний контракт. Что касается Крала, то чех пополнил состав клуба чемпионата Англии на правах аренды из «Спартака» до конца сезона-2021/22.

В четвертом туре АПЛ подопечные Дэвида Мойеса сыграют в гостях против «Саутгемптона». Матч запланирован на 11 сентября.