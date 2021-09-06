Генсек Украинской ассоциации футбола рассказал, почему не был подписан новый контракт с Шевченко

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий сделали официальное заявление по поводу ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной команды.

«30 июля я имел личный телефонный разговор с Андреем Шевченко и, среди прочего, сказал Андрею Николаевичу, что знаю от президента УАФ о том, что между ними 2 или 3 августа запланирована встреча. И, соответственно, сразу после этого мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы. Андрей Николаевич согласился с таким предложением.

Также лично Андрею Шевченко и его представителю, который на протяжении пяти лет представлял интересы Андрея Николаевича в переговорах с УАФ, было направлено письмо с предложением встретиться в связи с окончанием контракта. Ответы на это приглашение, как и любой другой документ, подтверждающий намерения тренерского штаба Андрея Шевченко продолжить сотрудничество, мы не получили.

При этом я хочу подчеркнуть, что со стороны УАФ не шла речь об уменьшении суммы контракта. Предполагалось обсудить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частями выплат», — заявил генсек организации на официальном сайте УАФ.

Ранее Шевченко заявил, что вместе со своим тренерским штабом планировал продолжить работу со сборной Украины.