«Атлетико» хочет подписать голкипера сборной Аргентины Мартинеса

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес может стать игроком «Атлетико» следующим летом.

Как сообщает La Razon, мадридский клуб рассматривает кандидатуру 29-летнего игрока в качестве возможной замены Яну Облаку, который может покинуть команду по окончании сезона-2021/22.

По информации источника, «Атлетико» находится в сложной финансовой ситуации после того, как был подписан контракт с форвардом Антуаном Гризманном. Отмечается, что руководство «матрасников» может продать словенского вратаря, как одного из самых дорогостоящих футболистов команды.

Напомним, Мартинес выступает за «Астон Виллу» с сентября прошлого года. За клуб АПЛ он отыграл 41 матч, пропустил 50 голов и 16 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 35 миллионов евро.