Голкипер сборной Мальты: Россия – сильная команда, но мы не зацикливаемся на прошлых достижениях

Вратарь сборной Мальты Анри Бонелло поделился ожиданиями от матча национальной команды с Россией в рамках отбора на ЧМ-2022.

Напомним, что встреча между сборными запланирована на 7 сентября в Москве. Начало игры – в 21:45 мск.

– Россия – сильная команда, но мы не зацикливаемся на прошлых достижениях. Мы будем следовать указаниям тренера. Не изучал состав сборной России, не могу ничего сказать по поводу нападающих, но если Смолова вызывают в сборную, значит, это игрок высокого класса, – цитирует Бонелло «РИА Новости».

Добавим, что на данный момент подопечные Валерия Карпина занимают первое место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Мальтийцы располагаются на пятой строчке с четырьмя очками.