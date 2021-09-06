Чеферин прокомментировал идею проведения чемпионата мира каждые два года

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался относительно идеи о проведении чемпионата мира каждые два года.

«Больше - не всегда лучше. Чемпионат мира по футболу имеет жемчужную ценность именно из-за своей редкости. Проведение турнира каждые два года ослабит обоснованность и его авторитетность», — цитирует главу организации в своем твиттере журналист Саймон Стоун.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует рассмотреть вариант проведения ЧМ каждые два года. Предложение поддержали 166 федераций.

Накануне экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который занимает должность руководителя отдела развития футбола ФИФА, предложил чаще проводить крупные турниры для национальных команд.