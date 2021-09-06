Рибери перешел в «Салернитану»

Пресс-служба «Салернитаны» сообщила о подписании контракта с экс-полузащитником «Баварии» Франком Рибери.

По информации источника, соглашение между 38-летним французом и клубом серии А рассчитано до 30 июня 2022 года. Как сообщают итальянские СМИ, зарплата футболиста в новой команде должна составить полтора миллиона евро.

Напомним, ранее в Италии Рибери выступал за «Фиорентину» в период с 2019 по 2021 год. Этим летом он стал свободным агентом, поскольку у него истек контракт с «фиалками».

В прошлом сезоне француз принял участие в 30 матчах, забил два гола и отдал семь ассистов.