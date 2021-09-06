Переговоры между «Миланом» и ЦСКА по аренде Кастильехо зашли в тупик

Руководство ЦСКА по-прежнему не может договориться с «Миланом» по переходу флангового полузащитника Саму Кастильехо.

Как сообщает Sport24, армейский клуб не намерен платить за аренду 26-летнего испанца. В свою очередь, руководство «россонери» не рассматривает вариант заключения сделки на условиях красно-синих. Вероятнее всего, футболист останется в Италии.

Напомним, Кастильехо защищает цвета «Милана» с августа 2018 года. За миланский клуб он отыграл 109 матчей, забил 10 голов и отдал 13 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 8 миллионов евро.