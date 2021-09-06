Беляев вернулся в состав «Арсенала»

Центральный защитник Максим Беляев подписал контракт с «Арсеналом», сообщает пресс-служба туляков.

Отмечается, что руководство «канониров» согласовало с 29-летним россиянином детали двухлетнего соглашения. Ранее игрок покинул команду 1 июля этого года – тогда у него истек предыдущий контракт.

Напомним, Беляев пополнил состав «Арсенала» в феврале 2016 года. Всего за клуб он провел 155 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Локомотива», «Ростова» брянское «Динамо», владимирского «Торпедо», а также «Шинника».

За сборную России защитник отыграл одну встречу.