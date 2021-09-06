«Ливерпуль» готов выделить 35 миллионов евро на трансфер Асенсио

Фланговый полузащитник «Реала» Марко Асенсио может покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно.

Согласно данным Todofichajes, 25-летнего испанца хочет подписать «Ливерпуль». Отмечается, что руководство «мерсисайдцев» готов выделить на покупку футболиста около 35 миллионов евро. Также игрока хочет подписать другой клуб АПЛ – «Арсенал».

Напомним, Асенсио выступает за «Реал» с лета 2015 года. В общей сложности на счету хавбека 196 матчей, в которых он забил 37 голов и отдал 22 ассиста. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023-го.