Коман получил травму икроножной мышцы и пропустит матч сборной Франции с Финляндией

Пресс-служба Федерации футбола Франции сообщила о том, что фланговый нападающий Кингсли Коман не сыграет в домашнем матче национальной команды с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022.

Отмечается, что 25-летний игрок получил травму икроножной мышцы. По этой причине, футболист вернулся в расположение «Баварии», где будет восстанавливаться от повреждения.

Напомним, в матче с Боснией (1:1) Коман вышел на поле на 76-й минуте, а в игре с Украиной (1:1) француз вышел в стартовом составе сборной. В обоих встречах игрок не отличился результативными действиями.

Матч между сборными Франции и Финляндии состоится 7 сентября в 21:45 мск.