Карпин рассказал о состоянии Головина и Фернандеса

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне матча отборочного этапа чемпионате мира 2022 года с Мальтой оценил физическое состояние правого защитника Марио Фернандеса, а также атакующего полузащитника Александра Головина.

Напомним, что оба игрока не смогут помочь национальной команде в заключительной встрече сентябрьского сбора из-за различных повреждений.

– Фернандес попросил замену еще в матче с Хорватией – почувствовал дискомфорт в области коленного сустава. Сейчас стало получше, но не настолько, чтобы присутствовать в общей группе сегодня и на матче с Мальтой. Скорее всего он не сыграет завтра. То же самое было с Головиным – в игре с Кипром он почувствовал боль в области приводящей мышцы. Но ко следующему октябрьскому сбору он должен восстановиться и играть, – сказал Карпин во время предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что после пяти туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Идущие вторыми хорваты имеют в своем активе те же 10 очков, но уступают подопечным Валерия Карпина по дополнительным показателям. Сборная Мальты занимает пятое место, набрав четыре очка.

Матч между Россией и Мальтой пройдет 7 сентября. Начало встречи – в 21:45 мск.