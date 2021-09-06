Бауэр запросил миллион евро за выступление в сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола прекратила переговоры с бывшим защитником тульского «Арсенала» Робертом Бауэром по поводу его выступления за национальную команду.

Как сообщает «Метарейтинг Казахстан», 26-летний игрок запросил через своих представителей один миллион евро за выступление в сборной. В федерации посчитали это требование меркантильным и отказались от сотрудничества с Бауэром.

Добавим, что Роберт родился в Германии семье русскоговорящих казахстанских немцев.

Ранее сообщалось, что Бауэр подпишет контракт с московским «Спартаком», если примет гражданство Казахстана, которое позволило бы ему не считаться легионером в РПЛ.