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06 сентября 21:08
автор: Александр Поволоцкий

УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи еврокубков

Групповые этапы стартуют 14 августа.

УЕФА откроет гостевые сектора на ближайших еврокубковых матчах.

По информации Fans Europe, болельщикам на выезде нужно будет соблюдать ограничения на путешествия и прочие правила, которые устанавливают власти государств в связи с пандемией коронавируса. Решение распространяется на матчи сборных.

Ранее ФИФА и УЕФА запретили болельщикам посещать выездные матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в сентябре.

Добавим, что в текущих розыгрышах еврокубков Россию представляют три клуба. «Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, а московские «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы.

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