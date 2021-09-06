УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи еврокубков

УЕФА откроет гостевые сектора на ближайших еврокубковых матчах.

По информации Fans Europe, болельщикам на выезде нужно будет соблюдать ограничения на путешествия и прочие правила, которые устанавливают власти государств в связи с пандемией коронавируса. Решение распространяется на матчи сборных.

Ранее ФИФА и УЕФА запретили болельщикам посещать выездные матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в сентябре.

Добавим, что в текущих розыгрышах еврокубков Россию представляют три клуба. «Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, а московские «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы.