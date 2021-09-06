ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 сентября 22:32
автор: Владислав Корегин

ЦСКА был готов заплатить десять миллионов евро за 17-летнего форварда «Атлетико Минейро» Савио

Клубы не успели бы закрыть сделку по футболисту до 7 сентября.

ЦСКА находился в шаге от подписания флангового нападающего «Атлетико Минейро» Савио до конца трансферного окна.

Согласно информации портала Torcedores, московский клуб должен был заплатить за переход 17-летнего бразильца десять миллионов евро. Тем самым, команда бы получила 80 процентов прав на футболиста.

Как сообщает источник, сделка сорвалась по причине того, что армейцы отправили свое предложение слишком поздно – у клубов не осталось времени на согласование деталей сделки до конца трансферного окна в России, которое закрывается 7 сентября.

Напомним, Савио является воспитанником академии «Атлетико Минейро». За взрослую команду он провел 20 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023 года.

За сборную Бразилии U-16 форвард забил четыре гола в шести встречах.

источник: Torcedores.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Локомотив" в товарищеском матче выиграл у ЦСКАВ продажу поступил бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03sДерек Брансон вызвал на бой чемпиона UFC в среднем весе Исраэля АдесаньюИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеЧервиченко одним словом назвал игру сборной РФ при КарпинеУ мужчин "отвиснет челюсь" от фото Солдатовой без нижнего белья
Третьяк не справился с ЦСКА, 16-летний Мичков впервые забил в КХЛ — и сразу две шайбы
Очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ подарили невероятные сюжеты для болельщиков.
Как использовать промокод «Лига Ставок» для получения бонусов букмекера
Рассказываем о том, как зарегистрироваться на сайте букмекера Лига Ставок» и получить бонусы, используя промокод «Лига Ставок 2021».
Просто цирк какой-то. Что теперь будет с матчем Бразилия — Аргентина?
Судьба прерванной на шестой минуте отборочной встречи ЧМ-2022 между командами Неймара и Лионеля Месси по-прежнему покрыта мраком.
Полиция, ковид, Месси, Неймар. Что произошло в матче Бразилия — Аргентина, который продлился 5 минут
Игра отбора на ЧМ-2022 была прервана из-за нарушения аргентинскими игроками правила въезда в Бразилию.
«Он ведь не совсем отмороженный, так ведь?» Рэпер Горозия и звезды «Матч ТВ» схлестнулись по теме игры команды Карпина
В сети разгорелся скандал. Народ не сошелся в едином мнении по поводу игры сборной на Кипре.
Саммельвуо выиграл на глазах у отца. Как Россия победила финнов на чемпионате Европы по волейболу
В своем третьем матче европейского первенства в Тампере российская сборная уступила в первом сете хозяевам площадки, но затем выиграла три партии и одержала вторую победу на турнире.
Ферстаппен — снова лидер сезона. Как «Формула-1» вернулась в Нидерланды
«Плеймейкер» рассказывает о напряженной гонке в Зандворте, победу в которой на глазах у родной публики одержал Макс Ферстаппен.
Черчесов громил Кипр в гостях 5:0. Как тогда оценивать игру сборной России при Карпине?
Послесловие к отборочному матчу ЧМ-2022 Кипр – Россия (0:2).
Брансон задушил Тилла и бросил вызов Адесанье. Итоги UFC Vegas 36
В главном бою UFC Vegas 36 американец Дерек Брансон победил сабмишном британца Даррена Тилла. «Плеймейкер» рассказывает об этом и другом поединках бойцовского вечера в Лас-Вегасе.
«Второй тайм навел на размышления». Игнатьев — о победе России над Кипром
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча Кипр - Россия (0:2) в рамках отбора к чемпионату мира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика