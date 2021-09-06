ЦСКА был готов заплатить десять миллионов евро за 17-летнего форварда «Атлетико Минейро» Савио

ЦСКА находился в шаге от подписания флангового нападающего «Атлетико Минейро» Савио до конца трансферного окна.

Согласно информации портала Torcedores, московский клуб должен был заплатить за переход 17-летнего бразильца десять миллионов евро. Тем самым, команда бы получила 80 процентов прав на футболиста.

Как сообщает источник, сделка сорвалась по причине того, что армейцы отправили свое предложение слишком поздно – у клубов не осталось времени на согласование деталей сделки до конца трансферного окна в России, которое закрывается 7 сентября.

Напомним, Савио является воспитанником академии «Атлетико Минейро». За взрослую команду он провел 20 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023 года.

За сборную Бразилии U-16 форвард забил четыре гола в шести встречах.