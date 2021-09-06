CBF надеется, что ФИФА запретит Клаудиньо и Малкому принять участие в матчах с «Ахматом» и «Челси»

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила жалобу в ФИФА относительно ситуации с возможным участием полузащитников Клаудиньо и Малкома в ближайших матчах «Зенита».

Согласно информации журналиста Фабио Алейшо, CВF выразила надежду, что обоим футболистам будет запрещено выходить на поле в игре седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (11 сентября), а также в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (14 сентября).

Ранее «Зенит» отозвал полузащитников из сборной Бразилии для участия в игре с лондонским клубом.

Напомним, британское правительство ввело светофорную систему, согласно которой при въезде в страну необходимо провести десять дней в изоляции. В список государств из «красной зоны» входит и Бразилия.