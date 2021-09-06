Форвард «Рубина» Игнатьев может отправиться в аренду в «Ахмат»

Руководство «Рубина» намерено отправить нападающего своей команды Ивана Игнатьева в аренду в другой клуб.

Согласно информации «РБ-Спорт», казанцы рассчитывают на то, что они смогут договориться с «Ахматом» по поводу арендного соглашения 22-летнего россиянина. Ожидается, что сделка будет официально оформлена завтра, 7 сентября.

Напомним, Игнатьев перешел в «Рубин» в январе прошлого года из «Краснодара» за семь миллионов евро. Всего за команду из Казани форвард провел 35 матчей, забил три гола и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,8 миллионов евро.