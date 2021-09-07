Президент «Барселоны» заявил, что полузащитник клуба Кольядо может продолжить свою карьеру в РПЛ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о возможном трансфере флангового полузащитника каталонцев Алекса Кольядо в один из клубов чемпионата России.

Отмечается, что в данный момент руководство «сине-гранатовых» ищет своему футболисту команду для того, чтобы он получил игровую практику в нынешнем сезоне.

– Алекс – необыкновенный игрок. Его талант сопоставим со способностями Пуча. Мы планировали отдать его в аренду в «Брюгге», однако бельгийская команда потребовала включить в контракт пункт об обязательном выкупе. Сам игрок отказался от этого предложения, поскольку хочет в будущем вернуться в «Барсу». Сейчас мы хотим предоставить практику в официальных матчах. Пока трансферные рынки в России и Турции еще не закрыты, – приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, 22-летний Кольядо является воспитанником академии «Барселоны». В основной состав каталонцев его перевели 1 июля этого года. В прошедшем сезоне он принял участие в 22 матчах второй команды «сине-гранатовых», забил восемь голов и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.