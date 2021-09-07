Игорь Акинфеев: Максименко и Сафонов – это будущее сборной России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру двух молодых российских вратарей – Матвея Сафонова из «Краснодара», а также Александра Максименко, выступающего за «Спартак».

Отметим, что главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал футболиста красно-белых на сентябрьские матчи национальной команды в рамках отбора на ЧМ-2022.

– Не думаю, что у Сафонова, как многие любят говорить, была психологическая травма. Он достаточно хорошо провел два матча на Евро. Мне звонил Виталий Кафанов, и нет никаких секретов, что Максименко и Сафонов – это, пусть никто не обижается, наше будущее. Этому будущему надо помогать, чтобы они больше раскрывали свои таланты, – сказал Акинфеев в передаче «Футбол России» в эфире телеканала «Россия 24».

Добавим, что 22-летний Сафонов принял участие в трех матчах сборной России, пропустив четыре гола и дважды отстояв «на ноль». Что касается Максименко, то дебют 23-летнего россиянина за национальную команду пока не состоялся.

7 сентября сборная России сыграет дома против Мальты. Встреча состоится в 21:45 мск.