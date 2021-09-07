Акинфеев раскрыл причины отказа вновь выступать за сборную России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил о том, что он не собирается возвращаться в сборную России.

Напомним, что 35-летний вратарь завершил свою карьеру в национальной команде в 2018 года. Всего за сборную он провел 111 матчей, пропустил 95 голов и 48 раз отстоял «на ноль».

– Ответ был дан еще в 2018 году. Свою позицию было бы глупо менять. Одно дело, когда какой-то форс-мажор, все вратари сломались. Мне хочется видеть в сборной новые лица во вратарском деле. Я со всеми, кто предлагал мне вернуться в сборную, хорошо поговорил: мы пообщались, посмеялись. Но свое решение я менять не буду. Я – человек слова. Я дал слово родителям и своей семье, – сказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24»

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в шести встречах ЦСКА в РПЛ. Армейский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

12 сентября подопечные Алексея Березуцкого сыграют в гостях с тульским «Арсеналом».