«Зенит» был готов заплатить «Бенфике» 30 миллионов евро за Рафу Силву

Фланговый полузащитник «Бенфики» Рафа Силва мог стать игроком «Зенита» летом 2021 года.

Согласно информации португальского TVI24, руководство петербургского клуба предлагало лиссабонцам 30 миллионов евро за 28-летнего игрока. Однако «орлы» не были заинтересованы в продаже футболиста.

Напомним, Силва выступает за «Бенфику» с августа 2016 года. В общей сложности он провел за команду 188 матчей, забил 49 голов и отдал 32 ассиста. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

В составе сборной Португалии хавбек отыграл 25 встреч.