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07 сентября 09:53
автор: Владислав Корегин

Александр Емельяненко: За сборную России должны выходить игроки, готовые умирать на поле и побеждать

7 сентября российская команда проведет домашнюю встречу против Мальты.

Российский боец ММА Александр Емельяненко высказал мнение по поводу нынешнего состава сборной России по футболу.

Напомним, что в сентябре подопечные Валерия Карпина провели уже два матча в рамках отбора к ЧМ-2022, обыграв Кипр (2:0) и сыграв вничью с Хорватией (0:0). Сегодня, 7 сентября, российская команда сыграет дома с Мальтой. Начало встречи – в 21:45 мск.

– Когда у нас назначают тренеров, каждый раз на что-то надеются. Мне кажется, надо полностью менять состав сборной, не оставлять в ней ветеранов, тех, кто просто сидит на засиженном месте. Нужно выпускать голодных игроков, которые готовы играть, бегать, умирать на поле и побеждать. То есть то, что Дзюбы нет в сборной – это правильно? А он погоды там не делал, – цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

На данный момент сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав десять очков. Столько же очков имеет в своем активе и Хорватия, однако они уступают россиянам по разнице забитых и пропущенных мячей.

источник: «Спорт-Экспресс»
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