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07 сентября 10:13
автор: Владислав Корегин

Андрей Лунев: Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита»

В июле 2021 года вратарь продолжил свою карьеру в чемпионате Германии.

Голкипер «Байера» Андрей Лунев объяснил, почему он не продлил контракт с «Зенитом» прошедшим летом.

Напомним, что 10 июля 29-летний россиянин на правах свободного агента перебрался в леверкузенский клуб, подписав двухлетний контракт.

– Почему контракт с «Зенитом» не был продлен? В первую очередь – желание прогрессировать и расти. Во вторую очередь – из-за отношения клуба ко мне. Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное. Но это уже в прошлом. В какой-то момент я хотел остаться. Но если честно, я уже давно рассматривал варианты продолжения карьеры в Европе, – приводит слова Лунева Sport24.

Отметим, что Лунев выступал за «Зенит» с января 2017 года. Всего за петербургский клуб голкипер сыграл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов и 47 раз отстоял «на ноль». Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом России.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Лунева на сентябрьские матчи национальной команды в рамках отбора к ЧМ-2022.

источник: Sport24.ru
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