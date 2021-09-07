Гендиректор «Спартака» подвел итоги прошедшего трансферного окна для клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением по поводу летних покупок и продаж игроков в московской команде.

Напомним, что красно-белые выкупили контракт полузащитника «Челси» Виктора Мозеса за пять миллионов евро, а также подписали центрального защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кофрие, заплатив за игрока два миллиона евро.

При этом столичный клуб покинули восемь футболистов, среди которых опорный полузащитник Алекс Крал – его до конца текущего сезона арендовал «Вест Хэм». В контракте чеха прописана пункт о возможном выкупе следующим летом.

– Мы провели сложную трансферную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании. Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий, чтобы удержать Жиго, трудоустроили Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях. Истории, что кто-то специально не купил игрока под Виторию просто-напросто высосаны из пальца, – цитирует Мележикова портал Sport24.

Добавим, что после шести туров РПЛ «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.