Жоан Лапорта: Гризманн не стал для «Барселоны» важным футболистом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил переход нападающего Антуана Гризманна из каталонской команды в «Атлетико».

Напомним, что руководство мадридцев арендовало 30-летнего француза до конца текущего сезона с правом выкупа за 40 миллионов евро.

– Считаю, что Антуан не вписывался в систему нашей команды. Он не стал для нас важным футболистом. Однако хочу заметить, что Гризманн всегда оставался профессионалом и с должным отношением подходил как к тренировкам с клубом, так и к выступлениям в официальных матчах. После перехода в «Атлетико» я отправил ему сообщение с пожеланиями, чтобы он преуспел в Мадриде, – цитирует Лапорту El Mundo Deportivo.

Добавим, что Гризманн выступал за «Барселону» с июля 2019 года. За «сине-гранатовых» он отыграл 102 матча, забил 35 голов и отдал 17 ассистов.