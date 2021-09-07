Полузащитник «Барселоны» Кольядо может пополнить состав ЦСКА

Руководство ЦСКА надеется договориться с «Барселоной» о переходе флангового полузащитника Алекса Кольядо до конца трансферного окна.

По информации портала Transfermarkt, армейский клуб намерен подписать 22-летнего испанца после того, как им не удалось договориться об аренде хавбека «Милана» Саму Кастильехо.

Ранее президент каталонцев Жоан Лапорта подтвердил, что футболист может покинуть команду в ближайшее время. «Сине-гранатовые» рассматривают предложения из России и Турции, где трансферные окна все еще открыты.

Напомним, Кольядо является воспитанником академии «Барселоны». В основной состав каталонцев его перевели 1 июля этого года. В прошедшем сезоне он принял участие в 22 матчах второй команды каталонцев, забил восемь голов и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.