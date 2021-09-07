Камболов стал игроком «Арсенала»

Центральный полузащитник Руслан Камболов подписал контракт с «Арсеналом», сообщает пресс-служба тульской команды.

Отметим, что «канониры» пока не раскрывают детали соглашения с 31-летним россиянином. Согласно порталу Transfermarkt, футболист подписал с командой контракт до конца сезона-2021/22.

Напомним, Камболов стал свободным агентом в июле этого года после того, как у него истек контракт с «Краснодаром». Всего в составе «быков» он провел 38 матчей, отдав два ассиста. Также в своей карьере хавбек выступал за «Рубин», «Локомотив», «Нижний Новгород» и «Нефтехимик».

За сборную России полузащитник отыграл шесть встреч.