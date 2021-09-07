Андрей Соломатин: У Карпина появился огромный шанс, он оказался в сборной России в нужное время

Экс-защитник сборной России Андрей Соломатин оценил перспективы Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

Напомним, что 52-летний специалист возглавил сборную 26 июля, подписав контракт до конца декабря 2021 года. В первых двух матчах под его руководством команда обыграла Кипр (2:0) и сыграла вничью с Хорватией (0:0).

– Валерий Георгиевич не относится к армейскому сообществу, он тренировал «Спартак» и «Ростов», но к нему лояльно относятся армейские фанаты. Я разговаривал с людьми, и они говорят, что снова хочется болеть за сборную. У него появился огромный шанс, он оказался в нужное время в нужном месте, на него смотрит вся страна, – сказал Соломатин в интервью YouTube-каналу «Загоны».

На данный момент сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав десять очков. Столько же очков имеет в своем активе и Хорватия, однако они уступают россиянам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Сегодня, 7 сентября, подопечные Карпина в Москве сыграют с Мальтой в рамках отбора на ЧМ-2022. Начало встречи – в 21:45 мск.