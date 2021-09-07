Защитник Бауэр подписал контракт с «Сент-Трюйденом», ранее игроком интересовался «Спартак»

Пресс-служба бельгийского клуба «Сент-Трюйден» объявила о переходе экс-защитника тульского «Арсенала» Роберта Бауэра.

По информации источника, 26-летний немец подписал с командой долгосрочный контракт. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

Напомним, Бауэр выступал за «Арсенал» в период с 2019 по 2021 год. В составе «оружейников» он провел 41 матч, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Также в своей карьере Бауэр защищал цвета «Вердера», «Карлсруэ», «Ингольштадта» и «Нюрнберга».

Летом 2021 года немецкий игрок стал свободным агентом после того, как у него истек контракт с туляками.