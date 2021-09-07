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07 сентября 13:15
автор: Владислав Корегин

В «Локомотиве» сообщили о снятии запрета с клуба на регистрацию игроков

Московская команда закрыла долги перед защитником Кверквелией.

«Локомотив» получил возможность вновь регистрировать новых игроков команды, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что на прошлой неделе Палата РФС по разрешению споров наложила запрет на регистрацию футболистов клуба в связи с задолженностями перед бывшим защитником команды Соломоном Кверквелией.

– Сегодня, 7 сентября, после исполнения футбольным клубом «Локомотив» своих обязательств председателем Палаты по разрешению споров было принято решение о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного ранее в качестве обеспечительной меры по делу № 057-21 от 3 сентября 2021 года. С сегодняшнего дня клуб имеет право регистрировать игроков для участия в соревнованиях, – говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Добавим, что недавно московский клуб подписал контракты с атакующим полузащитником «Челси» Тино Анжорином, а также с хавбеком ЦСКА Константином Марадишвили.

После шести туров нового сезона РПЛ подопечные Марко Николича занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. 11 сентября его команда сыграет дома с «Крыльями Советов».

источник: ФК «Локомотив»
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