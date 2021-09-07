Кастильехо не станет игроком ЦСКА в текущее трансферное окно

Фланговый полузащитник «Милана» Саму Кастильехо не перейдет в ЦСКА этой осенью.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, клубе не смогли договориться о деталях арендного соглашения 26-летнего футболиста.

Отмечается, что «россонери» отказались отдавать своего игрока в аренду на бесплатной основе и без права обязательного выкупа. К тому же, сам хавбек не захотел переезжать в Россию.

Напомним, Кастильехо защищает цвета «Милана» с августа 2018 года. За красно-черных он отыграл 109 матчей, забил 10 голов и отдал 13 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в восемь миллионов евро.