«Нижний Новгород»: Мы заинтересованы в аренде Шапи, однако все упирается в зарплату игрока

Заместитель директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов оценил возможный переход в команду флангового нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин может оказаться в «Урале».

– Мы бы с удовольствием арендовали Шапи, но основной вопрос в личных условиях. У нас в клубе нет таких финансов. Речь про зарплату игрока. Мы заинтересованы в Шапи, но никакой конкретики пока нет, – приводит слова Кудряшова Sport24.

Напомним, Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он провел 118 матчей, забил 23 гола и отдал восемь ассистов. Его контракт истекает следующим летом.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.