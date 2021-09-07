«Бавария» поспорит с «Барселоной» и «Ливерпулем» за подписание форварда «Зальцбурга» Адейеми

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми входит в сферу интересов «Баварии».

Как сообщает Bild, сделка по трансферу 19-летнего немца в мюнхенский клуб оценивается в 20 миллионов евро. Помимо действующих чемпионов бундеслиги, талантливого футболиста хотят подписать «Барселона» и «Ливерпуль».

Напомним, что Адейеми находился в клубной системе «Баварии» до 2011 года. В составе «Зальцбурга» он оказался в июле 2018-го. Всего за австрийскую команду форвард забил 17 голов и отдал 16 ассистов в 59 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Недавно футболист дебютировал в составе сборной Германии, выйдя на замену в игре с Арменией (6:0) в рамках отбора к ЧМ-2022. В первой же встрече игрок отметился забитым мячом.