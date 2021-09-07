Анзор Кавазашвили: Сейчас в сборной много проблем, но Мальте нужно обязательно забивать четыре гола

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает важным количество голов сборной России в предстоящем матче отборочного раунда ЧМ-2022 с Мальтой.

Напомним, что встреча пройдет 7 сентября в Москве и начнется в 21:45.

«Забитые голы могут сыграть важную роль на последних этапах. Сегодня нашим обязательно надо забивать четыре гола. Получится это только в том случае, если будет атакующий футбол. Сейчас в сборной много проблем, пройдёт определённое время, пока Карпин исправит их. Но важно, чтобы наведение порядка не мешало становлению команды. Если займём первое место в группе - честь и хвала Карпину», - цитирует «Чемпионат» Кавазашвили.

Добавим, что Сборная России после четырех матчей в группе Н с семью очками расположились на второй позиции. Кипр находится на последней, шестой строчке, имея в своем активе четыре очка. Мальта с таким количеством очков занимает пятое место.