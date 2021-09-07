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07 сентября 14:30
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Тео Эрнандеса

Портал Transfermarkt оценивает стоимость французского футболиста в 50 миллионов евро.

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес может сменить клубную прописку в следующее трансферное окно.

Согласно информации Calcio Mercato, руководство «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру 23-летнего француза в качестве усиления оборонительной линии команды.

Также отмечается, что футболиста хочет приобрести «Пари Сен-Жермен».

Напомним, Эрнандес перешел в «Милан» летом 2019 года из «Реала» за 21,5 миллионов евро. Всего за «россонери» он провел 83 матча, забил 15 голов и отдал 14 ассистов. Его контракт истекает 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

источник: Calcio Mercato
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