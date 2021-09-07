Динияр Билялетдинов: Сейчас Мальту надо обыгрывать, а определяющие игры будут в октябре

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от игры национальной команды в домашнем матче отбора к ЧМ-2022 с Мальтой.

Встреча пройдет 7 сентября в Москве и начнется в 21:45.

«Хотелось бы, чтобы сегодня забили хотя бы три гола, а дальше видно будет. Но суть не в этом. Определяющие игры будут в октябре, возможно, ключевой матч с Хорватией - в ноябре. Сейчас Мальту надо обыгрывать. Нужна победа для уверенности», - приводит «Чемпионат» слова Билялетдинова.

Напомним, что 1 сентября сборная России сыграла с командой Хорватией вничью - 0:0. В минувшую субботу подопечные Карпина выиграли в гостях у Кипра со счетом 2:0.