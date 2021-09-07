Агент Антона Миранчука – о травме игрока: Повреждение оказалось в запущенном состоянии

Вадим Шпинев, агент полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука прокомментировал информацию о серьезности травмы своего клиента.

«Повреждение, которое привело к данному развитию событий, было получено Антоном ранее. Сейчас оно просто оказалось в запущенном состоянии. Теперь возможно несколько вариантов развития событий, в том числе и консервативное лечение. О худшем варианте развития событий даже не хочется думать. Полную информацию о состоянии здоровья Антона и сроках должен сообщать клуб», – приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Миранчук может пропустить из-за повреждения от двух до шести месяцев.

Добавим, в текущем сезоне футболист провел за «Локомотив» четыре матча, в которых отдал одну голевую передачу.